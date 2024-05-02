Ліга Європи

Чеський нападник прагне реваншу.

Сьогодні, 2 травня, відбудеться перший півфінал Ліги Європи Рома — Баєр. Напередодні нападник леверкузенців Патрік Шик, який свого часу грав за Рому, поділився думкою щодо протистояння з колишньою командою.

"Перша гра матиме важливе значення для нас з погляду того, як ми виступимо. Тому що в першій грі ви не можете [пройти далі], ви можете лише [упустити свій шанс]. Нам потрібно бути хитрими і дуже розумними, щоб досягти гідного результату у матчі-реванші. Ми дуже сильні, і ми з усім упораємося.

Ми, звичайно, пам'ятаємо [поразку у півфіналі від Роми] у минулому сезоні, це те, що ми носимо в собі. Це трохи засмучує, і ми напевно хотіли б [помстити].

Я не показував свій найкращий футбол, коли був [у Ромі у сезоні-2017/20]. Повернення туди за шість-п'ять, безумовно, буде трохи цікавим. Я готовий до цього. Я зустрінуся з деякими з моїх колишніх товаришів по команді, тож я радий, що можу зіграти", — сказав Шик.

Початок матчу о 22:00.