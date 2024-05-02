Україна

Бразильський хавбек поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (4:1), у якому він оформив хет-трик.

"Я зараз дуже щасливий! Це мій перший матч за Шахтар у стартовому складі, і я дуже радий, що забив – причому не один, а одразу три голи.

Перший гол був після стандарту, над яким Містер працював з нами на тренуваннях. В епізоді з другим голом я відчув, що буде відскок від воротаря. А третій гол стався після того, як м’яч влучив у штангу й також відскочив, а я пішов на добивання.



Перший гол я б присвятив своїй мамі, а другий і третій – донечці, яка зараз у Бразилії і за якою я дуже-дуже сумую, а також моїм братам – Матеусу й Максу.

Грати разом з футболістами рівня Судакова, Бондаря, Криськіва – це чудово. Мені дуже допомагає те, що вони є гравцями високого рівня. Радію, що все добре виходить, дай Боже, щоб ми продовжували так надалі", — сказав Гомес.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець – Шахтар.