Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Марсель та бергамаська Аталанта.
Джанлука Скамакка, Getty Images
02 травня 2024, 21:06
Французький Марсель та бергамаська Аталанта зіграють перший півфінал Ліги Європи УЄФА на полі Велодрому.
Жан-Луї Гассе, після перемоги над Лансом (2:1), залучив до стартового складу Мбемба в центрі оборони, тоді як Кондогбія гратиме в центральному трикутнику, а Сарр та Енріке гратимуть на флангах атаки.
Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Емполі (2:0), використав із перших хвилин Муссо в рамці воріт, тоді як Колашинац повернеться до трійки центральних захисників, а Едерсон зіграє в центральній вісі. Скамакка та Де Кетеларе гратимуть парою нападників.
Марсель: Лопес — Клосс, Мбемба, Балерді, Мурільйо — Аріт, Верету, Кондогбіа — Сарр, Обамеянг, Енріке.
Запасні: Нгапандуетнбю, Бланко, Мерлен, Унахі, Мумбанья, Корреа, Ндіає, Согло, Абдалла, Ляфон, Саїд-Ммаді, Дау.
Аталанта: Муссо — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.
Запасні: Карнесеккі, Россі, Пашалич, Туре, Лукман, Адопо, Гатебур, Бонфанті, Палестра, Комі, міранчук.
Гра Марсель — Аталанта почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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