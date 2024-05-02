Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Марсель та бергамаська Аталанта.

Французький Марсель та бергамаська Аталанта зіграють перший півфінал Ліги Європи УЄФА на полі Велодрому.

Жан-Луї Гассе, після перемоги над Лансом (2:1), залучив до стартового складу Мбемба в центрі оборони, тоді як Кондогбія гратиме в центральному трикутнику, а Сарр та Енріке гратимуть на флангах атаки.

Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Емполі (2:0), використав із перших хвилин Муссо в рамці воріт, тоді як Колашинац повернеться до трійки центральних захисників, а Едерсон зіграє в центральній вісі. Скамакка та Де Кетеларе гратимуть парою нападників.

Марсель: Лопес — Клосс, Мбемба, Балерді, Мурільйо — Аріт, Верету, Кондогбіа — Сарр, Обамеянг, Енріке.

Запасні: Нгапандуетнбю, Бланко, Мерлен, Унахі, Мумбанья, Корреа, Ндіає, Согло, Абдалла, Ляфон, Саїд-Ммаді, Дау.



Аталанта: Муссо — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе.

Запасні: Карнесеккі, Россі, Пашалич, Туре, Лукман, Адопо, Гатебур, Бонфанті, Палестра, Комі, міранчук.