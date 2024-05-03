Ліга Європи

Лідер римлян дивився мабуть іншу гру.

Капітан римської Роми Лоренцо Пеллегріні прокоментував поразку своєї команди від леверкузенського Баєра (0:2) в рамках першого півфінального матчу Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Дуже шкода, що вони забили два голи, а ми — нуль. Ми грали краще, ніж вони. Ми втратили так багато моментів, і навіть після їхніх голів ми продовжували грати і викладатися до останнього.

Вони, ймовірно, вирушать додому, думаючи, що виконали свою роботу, а ми готуватимемося до того, що в матчі-відповіді їм доведеться нелегко", — сказав Пеллегріні.

Матч-відповідь між Баєром та Ромою відбудеться у Леверкузені, дев'ятого травня, о 22:00 за київським часом.