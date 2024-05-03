Ліга Європи

Рома поступилась в першому матчі.

Рома програла Баєру у першому півфіналі Ліги Європи — 0:2. Після гри наставник "вовків" Даніеле Де Россі заявив, що долю протистояння ще не вирішено.

"Усвідомлюємо, що у матчі-відповіді нам доведеться йти на подвиг: вийти і перемогти з рахунком 2:0 на стадіоні команди, яка ніколи не програвала. Нам доведеться більше йти в атаку, показуючи гру, схожу на ту, що була у нас у першому таймі.

Можливо, вдасться зламати, і тоді все може змінитись. Обов'язково гратимемо до останньої хвилини, як ми робили і сьогодні, коли в доданий час могли забити і зробити рахунок 1:2", — сказав Де Россі.

Матч-відповідь відбудеться 9 травня.