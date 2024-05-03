Ліга Європи

Німець забив вражаючий гол у ворота "вовків".

Півзахисника леверкузенського Баєра Роберта Андріха названо найкращим гравцем тижня у Лізі Європи. Таку інформацію надає офіційний сайт УЄФА.

29-річний німець відзначився фантастичним забитим м'ячем у воротах голкіпера римської Роми Міле Свілара, подвоївши перевагу своєї команди у матчі.

На нагороду також претендував півзахисник італійської Аталанти Тен Компейнерс, який у грі з Марселем (1:1) відзначився результативною передачею на Джанлуку Скамакку.

Цікаво, що найкращий гол тижня на рахунку все того ж Роберта Андріха.

Раніше стало відомо ім'я найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.