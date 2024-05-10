Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 травня 2024 року.

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги Європи бергамська Аталанта не відчула спротив марсельського Олімпіка та пробилася до фінальної стадії, де вона зустрінеться з леверкузенським Баєром.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні відправили у ворота суперника три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Лукман, Руджері та Туре.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня 2024 року у Дубліні (Ірландія).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Аталанта — Марсель в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Аталанта* — Марсель 3:0 (перший матч — 1:1)

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5



Аталанта: Муссо — де Рон, Гін, Джимсіті — Дзаппакоста (Гатебур, 77), Копмейнерс, Едерсон (Скальвіні, 55), Руджері — Де Кетеларе (Пашалич, 61), Лукман (Туре, 76) — Скамакка (міранчук, 56).



Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Балерді — Клосс (Мумбанья, 72), Верету, Кондогбія, Мерлен (Енріке, 72) — Ндіає (Сарр, 59), Обамеянг, Аріт (Корреа, 84).



Попередження: Едерсон, де Рон