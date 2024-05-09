Ліга Європи
09 травня 2024, 23:54
Аталанта не відчула спротив Марселя в матчі-відповіді на шляху до фіналу Ліги Європи
Команда Джан П'єро Гасперіні вперше в своїй історії вийшла до фіналу єврокубкового змагання.
Аталанта — Марсель, Getty Images
09 травня 2024, 23:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Аталанта — Марсель 3:0 (перший матч — 1:1)
Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90+5
Аталанта: Муссо — де Рон, Гін, Джимсіті — Дзаппакоста (Гатебур, 77), Копмейнерс, Едерсон (Скальвіні, 55), Руджері — Де Кетеларе (Пашалич, 61), Лукман (Туре, 76) — Скамакка (міранчук, 56).
Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Балерді — Клосс (Мумбанья, 72), Верету, Кондогбія, Мерлен (Енріке, 72) — Ндіає (Сарр, 59), Обамеянг, Аріт (Корреа, 84).
Попередження: Едерсон, де Рон