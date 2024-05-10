Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 травня 2024 року.

У рамках півфінального матчу-відповіді поточного розіграшу Ліги Європи леверкузенський Баєр наприкінці зустрічі уникнув поразки від Роми та вирушив до заключного раунду турніру, де він зустрінеться з бергамською Аталантою.

Римська команда до 82-ої хвилини мала перевагу в рахунку в два м'ячі завдяки реалізованим пенальті у виконанні Леандро Паредеса, яка дозволяла "вовкам" перевести матч в овертайми, проте спочатку Манчіні став автором автогола, а потім на сьомій доданій хвилині Станішич своїм голом врятував "фармацевтів" від поразки.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня 2024 року у Дубліні (Ірландія).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Баєр Леверкузен — Рома в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Баєр Леверкузен — Рома 2:2 (перший матч — 2:0)

Голи: Манчіні, 82 (авт.), Станішич, 90+7 — Паредес, 43 (пен.), 66 (пен.)



Баєр Леверкузен: Коварж — Інкап’є, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Коссуну, 90), Паласіос, Джака, Грімальдо (Станішич, 90) — Адлі, Гофманн (Вірц, 81) — Гложек (Шик, 74).



Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Спінаццола (Залевські, 21) — Ель Шаараві, Паредес, Крістанте, Пеллегріні (Абрагам, 81), Анхеліньйо (Смоллінг, 80) — Азмун (Бове, 72), Лукаку.



Попередження: Тапсоба, Та, Вірц — Пеллегріні, Паредес, Залевські

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