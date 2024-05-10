Востаннє таке було у сезоні-2001/02.
Гравці Баєра, Getty Images
10 травня 2024, 12:10
Вчора, 9 травня, Баєр зіграв унічию з Ромою (2:2) та вийшов у фінал Ліги Європи.
Таким чином, вперше з сезону-2001/02 у фіналах єврокубкових турнірів зіграють одразу два німецькі клуби.
До "аптекарів" у фінал Ліги чемпіонів пройшла дортмундська Боруссія, яка обіграла ПСЖ. У фіналі "джмелі" зустрінуться з Реалом, який вибив Баварію.
Також німецькі клуби візьмуть участь у фіналах Ліги чемпіонів та Ліги Європи в одному сезоні вшосте в історії турнірів.
Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Баєр зіграє проти Аталанти. Матч відбудеться 22 травня. Фінал Ліги чемпіонів заплановано на 1 червня.