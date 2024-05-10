Ліга Європи

Востаннє таке було у сезоні-2001/02.

Вчора, 9 травня, Баєр зіграв унічию з Ромою (2:2) та вийшов у фінал Ліги Європи.

Таким чином, вперше з сезону-2001/02 у фіналах єврокубкових турнірів зіграють одразу два німецькі клуби.

До "аптекарів" у фінал Ліги чемпіонів пройшла дортмундська Боруссія, яка обіграла ПСЖ. У фіналі "джмелі" зустрінуться з Реалом, який вибив Баварію.

Також німецькі клуби візьмуть участь у фіналах Ліги чемпіонів та Ліги Європи в одному сезоні вшосте в історії турнірів.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Баєр зіграє проти Аталанти. Матч відбудеться 22 травня. Фінал Ліги чемпіонів заплановано на 1 червня.