Ліга Європи

Керманич Леверкузена висловився про вихід своєї команди у фінал Ліги Європи.

У рамках півфінального матчу-відповіді поточного розіграшу Ліги Європи леверкузенський Баєр наприкінці зустрічі уникнув поразки від Роми та вирушив до заключного раунду турніру, де він зустрінеться з бергамською Аталантою.

Головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо поділився емоціями за підсумками двоматчевого протистояння з представником Італії, яке продовжило безпрограшну серію його команди до 49 матчів поспіль завдяки голу на сьомій компенсованій хвилині.

"Флоріан Вірц отримав пошкодження у грі проти Дортмунда, від якого він не встиг повністю відновитися. Він хотів допомогти команді сьогодні і бути там. Він теж нам допомагав. Такий гравець, як він, є цінним активом для команди, навіть якщо він готовий на 70%.

Ми раді бути у фіналі. У результаті ми зіграємо два фінальних матчі за тиждень. Ми сьогодні продемонстрували чудовий характер після їхнього другого гола. Після цього я подивився в очі своїм гравцям і побачив, що вони хочуть більшого. У нас ще є шанс виграти три титули. І мої хлопці заслуговують на всі ці три трофеї", — цитує слова Хабі Алонсо офіційний сайт УЄФА.

Фінал Ліги Європи між бергамською Аталантою та леверкузенським Баєром відбудеться 22 травня 2024 року в Дубліні (Ірландія). Крім того, 25 травма "фармацевти" зіграють проти Кайзерслаутерна у фіналі Кубка Німеччини.

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