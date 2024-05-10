Ліга конференцій

Для клубу з Пірея це перше потрапляння у фінал єврокубкового турніру.

Олімпіакос обіграв Астон Віллу (2:0) у півфінальному матчі-відповіді Ліги конференцій та вийшов у фінал турніру.

Таким чином, Олімпіакос став першим грецьким клубом із 1971 року, який зіграє у фіналі єврокубка.

У сезоні-1970/71 у фіналі Кубка чемпіонів виступив Панатінаїкос, який поступився Аяксу з рахунком 0:2.

Для 47-разового чемпіона Греції це перше потрапляння у фінал єврокубку.

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій Олімпіакос зіграє проти Фіорентини, яка пройшла Брюгге. Фінал відбудеться 29 травня в Афінах — за десять кілометрів від Пірея, де базується Олімпіакос.