Для клубу з Пірея це перше потрапляння у фінал єврокубкового турніру.
Гравці Олімпіакоса, Getty Images
10 травня 2024, 11:40
Олімпіакос обіграв Астон Віллу (2:0) у півфінальному матчі-відповіді Ліги конференцій та вийшов у фінал турніру.
Таким чином, Олімпіакос став першим грецьким клубом із 1971 року, який зіграє у фіналі єврокубка.
У сезоні-1970/71 у фіналі Кубка чемпіонів виступив Панатінаїкос, який поступився Аяксу з рахунком 0:2.
Для 47-разового чемпіона Греції це перше потрапляння у фінал єврокубку.
Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій Олімпіакос зіграє проти Фіорентини, яка пройшла Брюгге. Фінал відбудеться 29 травня в Афінах — за десять кілометрів від Пірея, де базується Олімпіакос.