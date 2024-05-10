Ліга Європи

Класний виступ від нігерійця.

Вінгера італійської Аталанти Адемолу Лукмана визнано найкращим гравцем тижня у Лізі Європи. Про це повідомляє УЄФА.

26-річний нігерієць допоміг своїй команді розбити французький Марсель (3:0) на шляху до фіналу ЛЄ, відзначившись забитим голом та результативною передачею.

На нагороду також претендував голкіпер римської Роми Міле Свілар, який у запеклій битві з леверкузенським Баєром (2:2) здійснив цілих 12(!) "сейвів".

Зазначимо, що найкращий гол тижня у Лізі Європи забив теж представник Аталанти Маттео Руджері.

Раніше повідомлялося, хто став найкращим гравцем тижня у ЛЧ.