Ліга Європи

Мартен де Рон не зможе допомогти своїй команді у фіналі єврокубкового турніру.

Травмований півзахисник Аталанти Мартен де Рон прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти леверкузенського Баєра.

"Напередодні я знову приєднався до команди і я тут, щоб нести позитив. Я тут, як завжди, з посмішкою. Ми хочемо перемагати, зі мною чи без мене на полі – це єдине, що має значення.

Побачити банер, який фанати вивісили біля мого будинку, було дуже емоційно для мене. Це важкий період. Було важко змиритися з тим, що я пропущу фінал, але приємно було дізнатися, як багато людей підтримують мене.

У нас була чудова кампанія, і ми повністю заслужили бути тут. Обидві команди заслуговують на те, щоб зіграти в цьому фіналі. Подивимося, кому вдасться підняти трофей.

Хлопці мають змінити ситуацію на полі. Я завжди розмовляю з партнерами по команді, навіть коли граю з лави запасних. Мені доведеться кричати навіть більше, ніж зазвичай, але перш за все хлопці повинні насолоджуватися моментом і знати, що вони віддають усі сили.

Мені ще є що дати як гравцю. Іноді думаєш, що робити після завершення кар'єри. Так, мені це цікаво, і я вже читаю кілька книг про тренерську роботу, але зараз я зосереджений тільки на грі.

Кожну команду можна перемогти. На даний момент Баєр здається непереможним, але можливо саме ми зможемо це змінити. Ми маємо вірити в нашу філософію, грати в атакуючий футбол і намагатися їх обіграти. Ніхто не виграє трофей, якщо не переможе найкращого", — наводить слова де Рона прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Аталанта — Баєр відбудеться сьогодні, 22 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.