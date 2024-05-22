Ліга Європи

Берат Джимсіті поділився своїми думками перед грою з Баєром.

Захисник Аталанти Берат Джимсіті прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти леверкузенського Баєра.

"Щоб зупинити Леверкузен, нам потрібно все, а не лише оборона. Це наша філософія: ми атакуємо десятьма гравцями та захищаємося десятьма гравцями. Це буде дуже важливо. Ми повинні грати як єдине ціле.

Приїхавши сюди на стадіон, ми ще більше зрозуміли важливість цієї гри. Ми всюди бачили журналістів, всю атмосферу та інше. Ми вже якийсь час граємо кожні три дні, тому ми не мали багато часу, щоб усвідомити те, чого ми досягли, але тепер зрозуміло, що немає фаворитів. Ми зіграємо у свою гру і подивимося, що станеться.

Багато гравців приєдналися, багато хто пішов останніми роками, але Аталанта завжди продовжувала вдосконалюватися. Тренер багато працював над покращенням усіх гравців, і досвід, який ми здобули в Європі, також допоміг нам зростати з погляду впевненості", — наводить слова Джимсіті прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Аталанта — Баєр відбудеться сьогодні, 22 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.