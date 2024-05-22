Ліга Європи

Джонатан Та поділився своїми думками перед грою з Аталантою.

Захисник Баєра Джонатан Та прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Аталанти.

"Для нас це відносно нова участь у таких турнірах, тому ми не можемо дочекатися стартового свистка.

Ми всі добре пам'ятаємо попередні зустрічі з Аталантою. Обидва матчі були дуже напруженими. З того часу ми виросли як команда, досягли величезних успіхів і у нас є різні підходи до вирішення завдань, я в цьому впевнений.

Не так уже й складно відкласти чемпіонат і Кубок заради цієї гри. Якщо тобі вдасться зіграти у такому фіналі, це дуже важливо. Колись влітку на пляжі ми зрозуміємо, що сталося. Але зараз ми у сучасності і можемо зробити сезон ще більш особливим, ніж він є. Гарні речі, які ми зробили, дають нам енергію для цієї гри.

У Аталанти дуже сильна команда, і на нас чекає дуже важка гра. Але ми добре підготовлені та хочемо виграти трофей на цьому чудовому стадіоні. Такі ігри випадають не так часто. Стати чемпіоном, а потім провести два фінали за кілька днів — це неймовірно", — наводить слова Та прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Аталанта — Баєр відбудеться сьогодні, 22 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.