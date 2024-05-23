Ліга Європи

Півзахисник Аталанти прокоментував перемогу над Баєром.

Бергамаська Аталанта напередодні розгромила леверкузенський Баєр у фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "Богині" Тен Копмейнерс прокоментував успіх власної команди.

"Ми написали власну історію в грі проти дуже сильної команди. Баєр дуже добре грав упродовж усього цього сезону, тому це була дуже важка гра для обох команд.

Зараз я відчуваю себе дуже схвильованим через ці емоції. Майбутнє? Я думаю лише про Аталанту й насолоджуюсь цим трофеєм.

Зараз я хочу думати тільки про сьогоднішній день", — заявив нідерландський виконавець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.