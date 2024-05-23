Ліга Європи

Форвард Аталанти прокоментував перемогу над Баєром.

У фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні напередодні бергамаська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри нападник "Богині" Джанлука Скамакка прокоментував успіх власної команди.

"Це прекрасний вечір. Минулого тижня в нас залишились гіркі відчуття після програшу в Кубку Італії, але, якби хтось мені запропонував, я б поставив свій підпис під тим, щоб ми його програли, але потім виграли Лігу Європи.

Я досі не можу в це повірити. Минулого року я виграв Лігу Конференцій, а цього року — Лігу Європи. Це — мрія, яка здійснилась, це — робота, яка почалась дуже давно.

Ми на це заслужили. Ми провели неймовірну гру, вигравши 3:0 у суперника, який не програвав 51 матч. За законом великих чисел, вони повинні були програти одну.

Чемпіонат Європи? Я дуже виріс за цей сезон у професійному плані, сподіваюсь добре виступити на турнірі. Якщо поїду, певна річ", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.