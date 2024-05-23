Ліга Європи

Керманич Аталанти прокоментував перемогу над Баєром.

Напередодні бергамаська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр у фіналі Ліги Європи в Дубліні.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував успіх власної команди.

"Я думаю, що сьогодні ми ввійшли до історії світового футболу. Але те, як саме ми перемогли, було надзвичайним.

Сьогодні ми повторили виступи в матчах проти Ліверпуля та Спортінга. Спортінг у підсумку виграв свою лігу, Ліверпуль — очолював англійську Прем’єр-лігу, коли ми до них приїхали, тоді як леверкузенський Байєр абсолютно домінував у Бундеслізі.

Я повинен подякувати хлопцям — їхня гра була просто неймовірною.

Ми часто граємо з тризубом на вістрі атаки, і сьогодні були всі умови для цього, бо ми повинні були грати на перемогу у фіналі. Нам потрібно було атакувати, недостатньо було просто захищатися.

Ми знаємо, що Баєр добре атакує, але недостатньо добре, коли ви змушуєте його ще й захищатись. Усі наші гравці були надзвичайними.

Те, як ми сьогодні перемогли, було найважливішим. Ми заслужили на це без жодного сумніву. Перемога в Лізі Європи — це надзвичайне досягнення.

Я не розумію надмірної подяки для мене зараз за мою роботу й не думаю, що зараз я став кращим, аніж був сьогодні вдень.

У Італії цього сезону Ювентус виграв Кубок, Інтер виграв Скудетто, але й Болонья також виграла місце в Лізі чемпіонів, і Лечче також виграв, досягнувши збереження місця в Серії А. Це все — також великі перемоги.

Поставити мені пам’ятник у Бергамо? Не будьте дурнями, для цього ще буде час", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.