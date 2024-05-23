Ліга Європи

Півзахисник Аталанти прокоментував перемогу над Баєром.

У фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні напередодні бергамаська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "Богині" Едерсон прокоментував успіх власної команди.

"Я дуже щасливий, бо нещодавно я отримав виклик до збірної Бразилії, а зараз — ця перемога Лізі Європи. Це щось неймовірне. Ми чудово грали проти Ліверпуля, Марселя, знали, що собою являє Баєр Леверкузен, але ми приїхали сюди з наміром бути агресивними і віддали всі сили для цього.

Ця медаль дивовижна, її неможливо описати словами. Ми стали частиною вічної історії. Ми ввійшли до історії Аталанти.

Фрімпонг? Він надзвичайно швидкий. Я можу здаватись не таким швидким, але якщо потрібно, то... Я дозволяв йому почати ривок першим, щоб побачити, чи збирається він бігти прямо або за діагоналлю, і вже тоді мені вдавалось його відрізати. Мені довелось використати трохи свого досвіду.

Тренер перед матчем сказав мені бути більш агресивним, оскільки я мав певну перевагу в швидкості та силі над суперниками, тож мені потрібно було більше використовувати ці характеристики.

У цьому сезоні я більше звик до високого пресингу, а сьогодні я зміг бути й ще більш атакувальним гравцем, тож просто додав це до своєї гри", — заявив бразильський виконавець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.