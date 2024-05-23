Ліга Європи

Очільник бергамасків прокоментував перемогу над Баєром.

Напередодні в фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні бергамаська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри президент "Богині" Антоніо Перкассі прокоментував успіх власної команди.

"Те, що сталось, це — неймовірно. Це мрія, яка здійснилась. Ви самі бачили, як сильно нас люблять наші вболівальники, вони дійсно заслужили це досягнення.

Коли ми повернемось, буде велике свято для тих, хто не зміг приїхати сюди, я думаю, вони вже святкують на вулицях Бергамо.

У перерві матчу я на мить подумав: "Можливо, цього разу ми дійсно зробимо це". Це був чудовий виступ хлопців.

Це такий чудовий результат, дуже несподіваний, адже впродовж багатьох років Аталанта заслуговувала на такий вечір, але ніколи не могла його відчути на повну. Тепер Аталанта увійшла в історію.

Перемога в Лізі чемпіонів — наступна? Побачимо! Добре те, що ми постійно зростаємо, і гравці також розуміють, як клуб хоче розвиватись.

Ми ще зустрінемось із Гасперіні з приводу його подальшої роботи, але я спокійний. У мене ніколи не було сумнівів щодо нього. Це допомагає йому і нам працювати ще краще", — заявив італійський функціонер.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.