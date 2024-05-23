Ліга Європи

Півзахисник леверкузенців прокоментував поразку від Аталанти.

Напередодні леверкузенський Баєр поступився бергамаській Аталанті у фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "фармацевтів" Граніт Джака прокоментував поразку власної команди.

"Чесно кажучи, нас мало цікавив той рекорд. Ми не дбали про нього від самого початку сезону.

Справа у самій грі, і, на жаль, сьогодні ми програли. Програли у фіналі. Але це футбол.

Ми вчора постійно говорили, що це буде важка гра, і вона такою й була. Наші вітання Аталанті із цією перемогою", — заявив швейцарський виконавець.

Наступний матч леверкузенський Баєр проведе у Берліні в фіналі Кубка Німеччини проти Кайзерслаутерна.