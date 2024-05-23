Ліга Європи

Півзахисник леверкузенців прокоментував поразку від Аталанти.

Леверкузенський Баєр напередодні поступився бергамаській Аталанті у фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "фармацевтів" Роберт Андріх прокоментував поразку власної команди.

"Я б волів, щоб, якщо вже ми програли вперше за майже рік, це була якась неважлива гра.

Цю поразку надзвичайно важко сприймати. Але ми повинні бути чесними перед самими собою — сьогодні Баєр заслуговував на цю поразку.

Тому ми повинні вийти з високо піднятою головою і привітати Аталанту. Вони однозначно заслужили на цей трофей, аніж ми сьогодні", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч леверкузенський Баєр проведе у Берліні в фіналі Кубка Німеччини проти Кайзерслаутерна.