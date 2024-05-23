Ліга Європи

Захисник Аталанти прокоментував перемогу над Баєром.

У фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні напередодні бергамаська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри захисник "Богині" Берат Джимсіті прокоментував успіх власної команди.

"Важко підібрати слова в цей момент. Я досі не можу усвідомити, що ми щойно зробили. Це такий величезний успіх! Особливо після того, як ми програли фінал тиждень тому, і наш настрій був не дуже хорошим, оскільки тоді ми зіграли не дуже добре.

Однак зараз мені байдуже, що ми програли три інші фінали, тому що ми виграли цей!

Я тут вже вісім років, і сьогодні я був капітаном — це велика честь. Я пишався тим, що сьогодні буду носити пов'язку, але кожен у нашій команді викладався на повну.

Ми грали дуже добре сьогодні і повністю заслужили це, не було жодних сумнівів цього вечора. Можливо, раніше девіз "незважаючи на результат" був причиною тому, що ми не перемагали у фіналах.

Але фанати підтримували нас постійно, навіть у програному фіналі, і вони всі заслуговують на цей успіх.

Коли я вперше приїхав до Бергамо, Аталанта боролась за виживання. Із приходом Гасперіні та його новою філософією, коли він завжди хоче покращити своїх гравців і отримати найкраще від кожного ж них, із роками важкої праці, я почав уявляти, що ми можемо виграти трофей.

Можливо, не Лігу Європи, я сподівався хоча б на Кубок Італії, адже ми були близькі до цього тричі", — заявив албанський виконавець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.