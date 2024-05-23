Ліга Європи

Провансальці "банкують".

Нападник французького Олімпік Марсель П'єр-Емерік Обамеянг став найкращим бомбардиром цього розіграшу Ліги Європи.

34-річний габонець забив десять голів у 13 матчах ЛЄ цього сезону. Найближчий переслідувач, Ромелу Лукаку з римської Роми, відзначився сімома м'ячами.

Найкращими асистентами Ліги Європи стали також представники "олімпійців" — Жонатан Клосс та Амін Аріт. Вони зробили по шість результативних передач.