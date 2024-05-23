Провансальці "банкують".
Обамеянг, getty images
23 травня 2024, 15:45
Нападник французького Олімпік Марсель П'єр-Емерік Обамеянг став найкращим бомбардиром цього розіграшу Ліги Європи.
34-річний габонець забив десять голів у 13 матчах ЛЄ цього сезону. Найближчий переслідувач, Ромелу Лукаку з римської Роми, відзначився сімома м'ячами.
Найкращими асистентами Ліги Європи стали також представники "олімпійців" — Жонатан Клосс та Амін Аріт. Вони зробили по шість результативних передач.
Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи сезону-2023/24 Аталанта без шансів перемогла Баєр (3:0)
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