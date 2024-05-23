Ліга Європи

Нігерієць провів незабутній матч.

Італійська Аталанта "розібрала" леверкузенський Баєр (3:0) у фіналі Ліги Європи завдяки трьом забитим м'ячам Адемоли Лукмана.

За інформацією УЄФА, хет-трик 26-річного нігерійця став першим у фіналі єврокубків у XXI столітті.

Це шостий випадок, коли у фіналі єврокубкового турніру один із футболістів забиває щонайменше три голи. Востаннє це вдавалося Юппу Гайнкесу з менхенгладбахської Боруссії, який тричі вразив ворота нідерландського Твенте у другому фінальному матчі Кубка УЄФА 1975 року (0:0, 5:1).

Раніше Лукман прокоментував фінальну гру з Баєром.