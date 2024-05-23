Ліга Європи

Автор хет-трику в фіналі Ліги Європи прокоментував перемогу над Баєром.

Напередодні бергамаська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр у фіналі Ліги Європи в Дубліні.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри нападник "Богині" Адемола Лукман, на рахунку якого всі три забиті м’ячі в цій грі, прокоментував успіх власної команди.

"Ми написала власну історію, і трофей повернеться з нами до Бергамо. Неймовірно!

Минулого року у нас був чудовий сезон, ми кваліфікувались до єврокубків, а вже цього року ми виграли трофей разом із нашим тренером.

Це дійсно фантастично для всіх, сьогодні ми святкуємо", — заявив нігерійський виконавець.

Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.