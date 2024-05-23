Автор хет-трику в фіналі Ліги Європи прокоментував перемогу над Баєром.
Адемола Лукман, Getty Images
23 травня 2024, 07:30
Напередодні бергамаська Аталанта розгромила леверкузенський Баєр у фіналі Ліги Європи в Дубліні.
Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи
Після завершення гри нападник "Богині" Адемола Лукман, на рахунку якого всі три забиті м’ячі в цій грі, прокоментував успіх власної команди.
"Ми написала власну історію, і трофей повернеться з нами до Бергамо. Неймовірно!
Минулого року у нас був чудовий сезон, ми кваліфікувались до єврокубків, а вже цього року ми виграли трофей разом із нашим тренером.
Це дійсно фантастично для всіх, сьогодні ми святкуємо", — заявив нігерійський виконавець.
Наступний матч бергамаська Аталанта проведе вдома проти Торіно.