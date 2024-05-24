Ліга Європи

Ветеран продемонстрував, що він все ще в повному порядку.

Технічні спостерігачі Союзу європейських футбольних асоціацій визнали 34-річного габонця найкращим гравцем турніру.

Обамеянг став найкращим бомбардиром у сезоні Ліги Європи (10 м'ячів). Також у нього найбільше результативних дій у турнірі (13) в сезоні-2023/24.

Обамеянг перевершив досягнення Радамеля Фалькао за загальною кількістю голів у Лізі Європи (30). У нього 34 забиті м'ячі.

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи сезону-2023/24 Аталанта без шансів здолала Баєр (3:0)

Нападник Олімпік Марсель П'єр-Емерік Обамеянг визнаний найкращим гравцем Ліги Європи в сезоні-2023/24. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.