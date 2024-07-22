Ліга Європи

У другому за значимістю єврокубку можуть взяти участь дві українські команди.

Сьогодні, 22 липня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи, за підсумками якого визначились суперники для українських команд.

Нагадаємо, з цього раунду відбору турніру розпочне свої єврокубкові виступи криворізький Кривбас, якому випало зіграти проти чеської Вікторії Пльзень.

У той же час, якщо київське Динамо поступиться сербському Партизану в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, то команда Олександра Шовковського зіграє проти переможеного у парі Лугано — Фенербахче.

Результати жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи:

Шлях чемпіонів. Група 1

Мальме (Швеція) / Клаксвік (Фарерські острови) - ПАОК (Греція) / Борац (Боснія і Герцеговина)

СО Санта-Колома (Андорра) / Мідтьюлланн (Данія) - Буде/Глімт (Норвегія) / РФШ (Латвія)

Целе (Словенія) / Слован (Словаччина) - Шемрок Роверс (Ірландія) / Спарта Прага (Чехія)

Шлях чемпіонів. Група 2

Паневежис (Литва) / Ягеллонія (Польща) - ФКСБ (Румунія) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

АПОЕЛ (Кіпр) / Петрокуб (Молдова) - Ференцварош (Угорщина) / ТНС (Уельс)

Лудогорець (Болгарія) / динамо мінськ (білорусь) - Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / Карабах (Азербайджан)

Шлях представників ліг. Група 1

Динамо Київ (Україна) / Партизан (Сербія) - Лугано (Швейцарія) / Фенербахче (Туреччина)

Переможець пари 2: Мольде (Норвегія) / Сількеборг (Данія) - Переможець пари 5: Кілмарнок (Шотландія) / Серкль (Бельгія)

Переможець пари 6: Панатінаїкос (Греція) / Ботев (Болгарія) - Переможець пари 1: Аякс (Нідерланди) / Воєводина (Сербія)

Переможець пари 4: Ружомберок (Словаччина) / Трабзонспор (Туреччина) - Переможець пари 3: Вісла Краків (Польща) / Рапід Відень (Австрія)

Шлях представників ліг. Група 2

Переможець пари 7: Брага (Португалія) / Маккабі Петах-Тіква (Ізраїль) - Серветт (Швейцарія)

Переможець пари 9: Корвінул (Румунія) / Рієка (Хорватія) - Переможець пари 8: Шериф (Молдова) / Ельфсборг (Швеція)

Кривбас (Україна) - Вікторія Пльзень (Чехія)

Нагадаємо, перші матчі пройдуть 8 серпня, а матчі-відповіді заплановані на 15 серпня.