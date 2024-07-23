Юрій Вакулко оцінив жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
ЮРІЙ ВАКУЛКО, ФОТО ФК КРИВБАС КРИВИЙ РІГ
23 липня 2024, 21:43
Півзахисник Кривбасу Юрій Вакулко прокоментував результати жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи, за підсумками якої криворіжцям випала чеська Вікторія Пльзень.
"Гарний жереб, дістався один з найсильніших суперників. Знаємо Вікторію, так як вже грали проти них в Іспанії. Тоді був спаринг під навантаженнями, та, можливо, ми тоді ще не були готові до ігор такого рівня. Подивимось, як буде цього разу. Чекаємо цих матчів з нетерпінням.
Буде справжня битва. Суперник грає в силовий футбол, всі дуже міцні. Будемо битись.
У Вікторії згадаю кремезного центрфорварда Томаша Хори. Але він зараз вже не в команді", — наводить слова Вакулка прес-служба клубу.
Нагадаємо, перші матчі відбудуться 8 серпня, а матчі-відповіді заплановані на 15 серпня.