Ліга Європи

Юрій Вакулко оцінив жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Півзахисник Кривбасу Юрій Вакулко прокоментував результати жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи, за підсумками якої криворіжцям випала чеська Вікторія Пльзень.

"Гарний жереб, дістався один з найсильніших суперників. Знаємо Вікторію, так як вже грали проти них в Іспанії. Тоді був спаринг під навантаженнями, та, можливо, ми тоді ще не були готові до ігор такого рівня. Подивимось, як буде цього разу. Чекаємо цих матчів з нетерпінням.

Буде справжня битва. Суперник грає в силовий футбол, всі дуже міцні. Будемо битись.

У Вікторії згадаю кремезного центрфорварда Томаша Хори. Але він зараз вже не в команді", — наводить слова Вакулка прес-служба клубу.

Нагадаємо, перші матчі відбудуться 8 серпня, а матчі-відповіді заплановані на 15 серпня.