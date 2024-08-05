Ліга Європи

До вашої уваги результати жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Сьогодні, 5 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

У цьому раунді візьмуть участь 24 команди — 13 переможців третього раунду відбору, шість переможених команд у Шляху чемпіонів третього раунду Ліги чемпіонів та п'ять команд із країн УЄФА з рейтингом 8-12.

Також у цьому раунді може взяти участь Кривбас, який для цього має пройти чеську Вікторію Пльзень. Якщо команда Юрія Вернидуба пройде чехів, то зустрінеться із шотландським Гартсом.

Результати жеребкування:

Команди, які виграють свої матчі отримають путівки до групового раунду Ліги Європи, а ті, хто програють — потраплять до групової стадії Ліги конференцій.

Матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 22 та 29 серпня.