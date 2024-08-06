Матч відбудеться в четвер, 8 серпня.
Себастьян Гісхамер, Getty Images
06 серпня 2024, 20:20
Стало відомо, хто обслуговуватиме матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи між криворізьким Кривбасом та чеською Вікторією Пльзень.
Головним арбітром матчу буде австрієць Себастьян Гісхамер. Його помічниками будуть Роланд Рідель і Сантіно Шрайнер, а резервним рефері призначений Ягер Крістофер.
За систему ВАР відповідатиме Мануель Шуттенгрубер, а його помічником буде Сара Телек.
Раніше 35-річний австрієць лише раз перетинався з українськими клубами – це було проти Аріса у кваліфікації Ліги конференцій, коли "біло-сині" обіграли греків у серії пенальті.
Нагадаємо, матч Кривбас — Вікторія відбудеться 8 серпня у польському Кошице. Стартовий свисток пролунає о 21.00.