Ліга Європи

Матч відбудеться в четвер, 8 серпня.

Стало відомо, хто обслуговуватиме матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи між криворізьким Кривбасом та чеською Вікторією Пльзень.

Головним арбітром матчу буде австрієць Себастьян Гісхамер. Його помічниками будуть Роланд Рідель і Сантіно Шрайнер, а резервним рефері призначений Ягер Крістофер.

За систему ВАР відповідатиме Мануель Шуттенгрубер, а його помічником буде Сара Телек.

Раніше 35-річний австрієць лише раз перетинався з українськими клубами – це було проти Аріса у кваліфікації Ліги конференцій, коли "біло-сині" обіграли греків у серії пенальті.

Нагадаємо, матч Кривбас — Вікторія відбудеться 8 серпня у польському Кошице. Стартовий свисток пролунає о 21.00.