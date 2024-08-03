Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 серпня 2024 року.

У 1 турі УПЛ-2024/25 криворізький Кривбас здобув три очки, мінімально здолавши одеський Чорноморець.

Другий матч нової кампанії чемпіонату України, на відміну від першого, подарував глядачам бодай один гол. Відкрити лік результативним ударам удалося півзахиснику господарів поля Єгору Твердохлібу.

Далі на Кривбас чекає виїзна зустріч із Карпатами, тоді як Чорноморець прийматиме Зорю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Чорноморець в рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Чорноморець 1:0

Гол: Твердохліб, 6



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Вакулко (Бізімана, 83) — Д. Кузик (Соса, 69), Луньов (По, 68), Твердохліб, Хомченовський (Микитишин, 46) — Прінс (Кожушко, 75).



Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Єрмаков — Шпорн, Арсич (Лотоцький, 86), Васильєв (Габелок, 73) — Янаков (Калин, 68), Хобленко, Попов (Пшеничнюк, 73).



Попередження: Твердохліб, Кожушко.