Наставник криворізької команди поділився своїми думками перед грою з Вікторією Пльзень.
Юрій Вернидуб, ФК Кривбас
07 серпня 2024, 19:42
Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень.
"Дуже задоволений тим, що Кривбас зміг вже за два роки участі в УПЛ пробитись до єврокубків. Дуже вдячний Клубу, своїм хлопцям, що ми за такий короткий строк вже робимо перші кроки в Лізі Європи. Ми налаштовані. Розуміємо, що суперник дуже потужний. Вони дійшли в минулому році до 1\4 фіналу Ліги конференцій. Але ми хочемо досягати своїх цілей, перемагати та рухатись далі. Як воно буде? Побачимо завтра тут в Кошице на цьому прекрасному стадіоні.
Висновки після контрольного матчу проти Вікторії на зимових зборах? То була товариська зустріч, в якій не варто звертати увагу на результат. Так, ми поступились 0:3. Але тоді в чеській команді були інші гравці. Пішов Хори, пропускатиме гру Каду. Завтра — Ліга Європи, зовсім інший рівень і настрій.
Вікторія грає агресивно, ми до цього готові. Вікторія грає з трьома центральними захисниками, також це враховуємо. У суперника є три гравці, які виступають за збірну Чехії. Це хороші футболісти, один з нападник Шульц, який забив 18 голів в минулому сезоні. Ми поважаємо суперника, але ні в якому разі його не боїмось.
У нас всі готові, окрім новачка Конате та Задераки. У них пошкодження. Але 10-12 серпня чекаємо на їх повернення до загальної групи. Якщо пройдемо цей раунд, то на наступний зможемо їх дозаявити.
Третій рік йде війна з росіянами, нелегкий час для нашої країни. Але ми граємо вдома чемпіонат України. Також не дуже легко, адже повітряні тривоги переривають матчі. Але то вже наші проблемі, ми вже звикли. Також я вдячний нашим легіонерам, які приїжджають захищати кольори Кривбасу, не дивлячись на війну.
Я вдячний також Кривбасу, що можу займатись своєю улюбленою справою, адже, ви знаєте, що я також захищав Україну, був там, де дуже спекотно. Ми знаємо, за що ми граємо та для кого. У нас у кожного є багато родичів та знайомих, які зараз на передовій. Тому знаємо, заради кого будемо грати завтра. Чому граємо в Словаччині? Тут найкращий логістичний центр", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Кривбас — Вікторія Пльзень відбудеться завтра, 8 серпня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.