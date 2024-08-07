Ліга Європи

Наставник криворізької команди поділився своїми думками перед грою з Вікторією Пльзень.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень.

"Дуже задоволений тим, що Кривбас зміг вже за два роки участі в УПЛ пробитись до єврокубків. Дуже вдячний Клубу, своїм хлопцям, що ми за такий короткий строк вже робимо перші кроки в Лізі Європи. Ми налаштовані. Розуміємо, що суперник дуже потужний. Вони дійшли в минулому році до 1\4 фіналу Ліги конференцій. Але ми хочемо досягати своїх цілей, перемагати та рухатись далі. Як воно буде? Побачимо завтра тут в Кошице на цьому прекрасному стадіоні.

Висновки після контрольного матчу проти Вікторії на зимових зборах? То була товариська зустріч, в якій не варто звертати увагу на результат. Так, ми поступились 0:3. Але тоді в чеській команді були інші гравці. Пішов Хори, пропускатиме гру Каду. Завтра — Ліга Європи, зовсім інший рівень і настрій.

Вікторія грає агресивно, ми до цього готові. Вікторія грає з трьома центральними захисниками, також це враховуємо. У суперника є три гравці, які виступають за збірну Чехії. Це хороші футболісти, один з нападник Шульц, який забив 18 голів в минулому сезоні. Ми поважаємо суперника, але ні в якому разі його не боїмось.

У нас всі готові, окрім новачка Конате та Задераки. У них пошкодження. Але 10-12 серпня чекаємо на їх повернення до загальної групи. Якщо пройдемо цей раунд, то на наступний зможемо їх дозаявити.

Третій рік йде війна з росіянами, нелегкий час для нашої країни. Але ми граємо вдома чемпіонат України. Також не дуже легко, адже повітряні тривоги переривають матчі. Але то вже наші проблемі, ми вже звикли. Також я вдячний нашим легіонерам, які приїжджають захищати кольори Кривбасу, не дивлячись на війну.

Я вдячний також Кривбасу, що можу займатись своєю улюбленою справою, адже, ви знаєте, що я також захищав Україну, був там, де дуже спекотно. Ми знаємо, за що ми граємо та для кого. У нас у кожного є багато родичів та знайомих, які зараз на передовій. Тому знаємо, заради кого будемо грати завтра. Чому граємо в Словаччині? Тут найкращий логістичний центр", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Вікторія Пльзень відбудеться завтра, 8 серпня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.