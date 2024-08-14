Ліга Європи

Наставник криворізького клубу поділився своїми думками перед матчем з Вікторією.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень.

"Дуже приємно знаходитись в місті Пльзень, в Чехії. Ми приїхали на гру-відповідь з гарним настроєм. Сподіваємось на свої сильні сторони. Налаштовані здобути тут перемогу та пройти до наступного раунду.

Якщо б я в не вірив в успіх, то не був тренером. Віра повинна бути завжди. Моє завдання як головного тренера — донести це налаштування до кожного з моїх хлопців. Вони повинні також вірити у перемогу, вийти завтра та досягнути потрібного нам результату.

Поразка від Карпат — це чемпіонат України, не більше, а зараз Ліга Європи. Розуміємо, що у нас зараз важкий місяць, ми постійно переїжджаємо: Україна, Чехія, Словаччина. Це дуже важко. Тим паче, на відміну від Вікторії, ми добираємось на матчі не літаками, а автобусом. Нам доводиться по три-чотири години проходити кордон. Але це не проблема.

Найголовніше, що ми — футбольний клуб з України, який йшов до своєї мети і завтра зіграє матч-відповідь в третьому раунді Лізі Європи, а потім і у плей-оф. Ми не відмовимось від своєї мрії, а будемо йти до кінця", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Віторія Пльзень – Кривбас відбудеться завтра, 15 серпня, о 20:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першому матчі Кривбас поступився з рахунком 1:2.