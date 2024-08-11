Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 серпня 2024 року.
Карпати - Кривбас, УПЛ
11 серпня 2024, 19:22
У другому турі УПЛ-2024/25 Кривбас зазнав розгромної поразки від Карпат — 0:3.
За львів'ян відзначались Шах, Полегенько та Чачуа.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Кривбас у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Карпати — Кривбас 3:0
Голи: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 80
На 19-й хвилині Максим Луньов (Кривбас) не забив пенальті (воротар).
Карпати: Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа (Тлумак, 86), Альварес, Клименко (Рябов, 46, Саків, 90+3) — Підлепенець (Очеретько, 76), Ігор (Стеніо, 76), Шах (О. Кузик, 57).
Кривбас: Кліщук — Бандейра (По, 61), Романчук, Стецьков, Драмбаєв — Вакулко (Бізімана, 46) — Д. Кузик, Твердохліб (Аморозо, 38), Луньов (Микитишин, 46), Хомченовський (Соса, 72) — Кожушко (Прінс, 46).
Попередження: Аморозо, Бізімана