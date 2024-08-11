Україна

Тренер не стримав емоцій після болючої поразки.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб підбив підсумки матчу проти Карпат (0:3) в 2-му турі УПЛ.

Про момент з нереалізованим пенальті

"Я вважаю, що переломний момент стався на 42-й хвилині, коли Карпати вперше дійшли до воріт Кривбасу та забили м’яч. А ми до цього часу активно атакували, але свої моменти не реалізували. Потрібно було відзначатися голом, отримуй задоволення та все було б добре. Треба перетерпіти, нічого зараз не хочеться говорити".

Про матч-відповідь з Вікторією у Лізі Європи

"Зараз буде важко стабілізувати команду. У нас напружений графік матчів у серпні. У четвер поєдинок, згодом 18-го числа в Рівному матч, а після того 22-го серпня знову єврокубки. І після цього черговий тур в УПЛ. Дуже насичений календар поєдинків. Я не маю жодних претензій до своїх гравців, я – головний тренер і відповідаю за результат. Сьогодні насамперед програв я. Думаю, що команда підготується до матчу проти Вікторію, без бою ми здаватися не будемо".

Про гру Карпат

"Падали, плачемо, встаємо, біжимо… Тягнуть час. Це вся гра Карпат. Я завжди прошу вибачення за свої емоції. Але коли людина падає від того, що його навіть не зачепили… Твердохлібу розбили голову, але він не кричав. Не знаю, хто цьому вчить Карпати. Я з цим не згоден, футболіст повинен бути мужнім чоловіком, який хоче грати і коли дійсно боляче, то все одно терпить. Якщо вони виграли 3:0, отже, це був правильний шлях, з чим я їх і вітаю", — підсумував Вернидуб.

Огляд матчу Карпати — Кривбас доступний на Football.ua.