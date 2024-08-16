Ліга Європи

До вашої уваги коментар головного тренера Кривбасу.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб після другого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2024/25 проти чеської Вікторії Пльзень – 0:1 прокоментував гру на пресконференції.

"Хочу привітати команду Вікторія з виходом до плей-оф Ліги Європи. Бажаю їм пройти Хартс та довгого турнірного шляху в цьому турнірі. Кривбас зіграє в плей-оф Ліги Конференцій. На нас очікує ще один потужний суперник – іспанський Бетіс. Для нас це школа. Вікторія перемогла у обидвох матчах завдяки своєму досвіду в європейських турнірах. Суперник десь нас також був сильніший в антропометрії. Хоча щодо самої гри, то у нас також були непогані моменти, але ми їх не використали.

Чого не вистачило? Багато факторів. Це і нестача досвіду, адже ми робимо тільки перші кроки у європейських турнірах. У Вікторії досвіду значно більше. По-друге, логістика. Супернику набагато простіше з переїздами. Кривбас не може грати вдома, а за кордоном. Наш домашній стадіон – в Кошице. Ви ж розумієте, ми граємо у Словаччині, потім автобусом повертаємось в Україну.

Багато часу витрачаємо на кордоні. Граємо в Україні, а потім знову за кордон. Десь наших гравців в цьому плані не вистачає. Немає тієї свіжості, яка є у наших суперників. Десь ми не встигаємо фізично відновлюватись. Думаю, це найголовніше. В цілому Вікторія — непоганий суперник, але і Кривбас виглядав гідно. Єдине, що вони здобули дві перемоги, а ми два рази програли. По першій зустрічі: ми не повинні були поступатись в Кошице, але це сталось. Ще раз вітаю суперника з перемогою", — сказав Юрій Вернидуб.

На Football.ua доступний огляд матчу Вікторія — Кривбас.