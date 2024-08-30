Ліга Європи

36 клубів візьмуть участь в осінній стадії другого єврокубкового турніру.

Вчора ввечері, 29 серпня, пройшли матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, за підсумками яких визначилися всі учасники основної стадії турніру.

На основному етапі другого за значимістю єврокубку візьмуть участь 36 клубів, зокрема київське Динамо, яке вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів після дуелі з австрійським Зальцбургом.

Команда Олександра Шовковського буде у третьому кошику при жеребкуванні, яке відбудеться сьогодні, 30 серпня, о 14:00 за Києвом. Слідкувати за її ходом ви зможете на Football.ua.

Кошик 1: Рома (Італія), Манчестер Юнайтед (Англія), Порту (Португалія), Аякс (Нідерланди), Рейнджерс (Шотландія), Айнтрахт (Німеччина), Лаціо (Італія), Тоттенгем (Англія), Славія Прага (Чехія).

Кошик 2: Реал Сосьєдад (Іспанія), АЗ Алкмар (Нідерланди), Брага (Португалія), Олімпіакос (Греція), Ліон (Франція), ПАОК (Греція), Фенербахче (Туреччина), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль), Ференцварош (Угорщина).

Кошик 3: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Туреччина), Вікторія Пльзень (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія), Динамо Київ (Україна), Лудогорець (Болгарія), Мідтьюлланд (Данія), Мальме (Швеція).

Кошик 4: Атлетік (Іспанія), Гоффенгайм (Німеччина), Ніцца (Франція), Андерлехт (Бельгія), Твенте (Нідерланди), Бешикташ (Туреччина), Стяуа (Румунія), РФШ (Латвія), Ельфсборг (Швеція).

Нагадаємо, у поточному сезоні Ліги Європи не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які займуть місця з 9 по 24, зіграють у 1/16 фіналу.