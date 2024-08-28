Україна

Поєдинки "біло-синіх" у рамках чемпіонату України також транслюватимуть на YouTubе та телеканалі 2+2.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що київське Динамо та луганська Зоря останніми приєдналися до єдиного телепулу, тому свої домашні матчі вони також транслюватиму на UPL.TV, як і решта команд першості нашої країни.

Пресслужба "біло-синіх" підтвердила приєднання столичного клубу до єдиного телевізійного пулу, проте зазначила, що домашні матчі Динамо в рамках УПЛ можна буде подивитися не тільки на каналі UPL.TV, а як і раніше: на каналі Динамо Київ у YouTubе та телеканалі 2+2.

"Шановні вболівальники! Повідомляємо, що відтепер домашні матчі Динамо в рамках вітчизняної Премʼєр-ліги можна дивитися не лише на каналі Динамо Київ у YouTubе та телеканалі 2+2, а й на каналі UPL.TV.

Наш клуб доєднався до єдиного телепулу, і відтепер уболівальники "біло-синіх" зможуть дивитися матчі своєї улюбленої команди на зручній для себе платформі. Тож до зустрічі на футбольних полях України. Разом до перемоги!" — сказано в заяві на офіційному сайті Динамо Київ.

Цю інформацію також підтверджує розклад трансляцій найближчих матчів української Прем'єр-ліги на офіційному сайті УПЛ — майбутню зустріч Динамо Київ із ЛНЗ Черкаси транслюватиме і UPL.TV, і телеканал 2+2.