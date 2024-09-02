Це підтвердив президент київського клубу.
ІГОР СУРКІС, ФОТО ФК ДИНАМО КИЇВ
02 вересня 2024, 12:50
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що матчі загального раунду Ліги Європи столичний клуб буде проводити в німецькому Гамбурзі.
"У Гамбурзі ми гратимемо свої домашні єврокубкові матчі", — сказав Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".
Нагадаємо, що свій шлях в основному етапі Ліги Європи Динамо розпочне домашнім матчем із римським Лаціо, який відбудеться 25 вересня. Також кияни проведуть домашні матчі з Ференцварошем, Вікторією та РФС.