Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (26.06.2024 — 01.07.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)
📰 ВЕРЕС УПЕРШЕ ПЕРЕМІГ КОЛОС НА ВИЇЗДІ В УПЛ З ГОЛОМ, ЯКИЙ НІХТО НЕ БАЧИВ. ТАК, САМЕ ТАКИЙ В НАС БУВ ЗАГОЛОВОК ;)
Ґ. З овочевої консервації переключився на кавуни та яблука.
Зараз адмін обламає вам "жарт", бо на фото нижче дві людини також із 95 кварталу...
📰 БРЕНТФОРД ОФОРМИВ ТРАНСФЕР НУНЬЄСА... 18-РІЧНОГО ГУСТАВО НУНЬЄСА, А НЕ ПРО КОГО ВИ ПОДУМАЛИ.
На кожну штангу тепер є по одному Нуньєсу)
"Можем павтаріть" (с)
Щоб повторити історію, Партизану потрібно спочатку зникнути, потім повернутися як Партизан+1 і потім знову зникнути вдруге.
І ось що Барса почула від Ліверпуля:
В Ліверпулі — футбол. В Челсі — соккер. Відчуйте різницю.
📰 КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ВИСЛОВИВСЯ ПРО СКЛАДНІСТЬ ПЕРЕЇЗДУ ДО САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ ТА ЩОДО СВОЄЇ ПОПУЛЯРНОСТІ: "ВСЕ МОЄ ЖИТТЯ — ЦЕ СУЦІЛЬНІ СКЛАДНОЩІ".
...бо дуже просто бути кращим...
в руках із гайковим ключом...
"Непотрібний" у випадку з Челсі — це польовий гравець, а не воротар?
📰 ОЛЕКСАНДРІЯ ДОВЕРШИЛА СВІЙ ІДЕАЛЬНИЙ СЕРПЕНЬ ПЕРЕМОГОЮ НАД КОЛОСОМ.
Чи є взагалі супернику в Олександрії?