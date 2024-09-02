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Керманич Лівого Берега прокоментував перемогу над Вересом.

Київський Лівий Берег у рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги переграв рівненський Верес.

Верес — Лівий Берег 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власних підопічних.

"Залишились позитивні емоції після перемоги. Цю гру можна розділити на два тайми. У першій половині зустрічі здалось, що ми випробовували долю. До перерви гра нагадувала гойдалки.

Ретельно розібрали гру Вереса, але нічого з запланованого не змогли реалізувати на футбольному полі. Безумовно, втрати Якиміва і Самара не могли не позначитися на грі команди. Семенов і Шаповал вперше грали разом.

Уже в роздягальні відбулася чоловіча розмова, і в другому таймі на характері перевернули все з ніг на голову. Добре, що хлопці правильно зреагували на нашу розмову у перерві.

У першому таймі повністю поступилися супернику у боротьбі. Після перерви ситуація змінилася. Важливо, що хлопці продовжували вірити у власні сили.

Рахунок 0:1 ще нічого не означає. Можна будь-якій команді програвати в один гол і перевернути гру. Я це й казав хлопцям. Якби було 0:2, то звісно, нам би було значно важче. А так — змогли зрівняти, вийшли вперед, довели гру до перемоги", — заявив український виконавець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє гостьове дербі проти житомирського Полісся.