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Керманич Вересу прокоментував поразку від Лівого Берега.

Рівненський Верес у рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Лівому Берегу.

Верес — Лівий Берег 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власних підопічних.

"Хороший перший тайм у нашому виконанні. Ми гарно почали і другий тайм. Питання в першому пропущеному м’ячі. Цей гол міг статися будь-коли, бо це футбол. Але наша реакція на пропущений м’яч була неправильною.

І після стількох створених моментів гольових ми десь психологічно не витримали. По духу гри ми просіли після цього м’яча. Але це не виправдання.

Ця проблема була і в грі з Колосом. Замість розвивати рахунок — ми починаємо обороняти цю мінімальну перевагу.

Якщо хочемо вирішувати інші завдання — ми повинні бути ментально сильнішими. Сьогодні перший гол нас дезорганізував. Це не добре.

Щодо скасованих м’ячів — я ще не бачив повторів. Але зараз є VAR, тому не прискіпаєшся.

У мене є запитання до моменту з рукою у штрафному майданчику Лівого Берега в другому таймі. Зараз трактують по-різному, не завжди можна чітко зрозуміти, де істина.

Скасовані м’ячі також впливають на команду. Коли не зараховують один твій гол, потім інший, ти не забиваєш пенальті, а потім пропускаєш — це десь нас надломило. Треба забивати так, щоб ці голи не скасовували.

По Миколі Гайдучику — це моє тренерське рішення. Ми тренуємо пенальті, він нападник. Тут навіть немає предмету розмови. Ми це вирішили ще до гри. Ну, цього разу він не забив.

Заміни в нас ніяк не вплинули на гру. Один Дмитро Кльоц достатньо непогано вийшов. Ми створювали моменти, пресингували. У Луана був момент. А інші гравці — хочеться від них бачити підсилення гри. Цього сьогодні не було.

Наприкінці замість Віталія Дахновського наприкінці вийшов Максим Сміян. Більше освіжити гру на фланзі було ніким. Ми досі чекаємо на Самуеля Нонго. Розуміємо, що йому також потрібна буде адаптація.

Щодо Євгенія Морозка — він лише з наступного тижня розпочне бігову роботу", — заявив український виконавець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє гостьове дербі проти житомирського Полісся.