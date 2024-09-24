Ліга Європи

Президент ставить перед командою конкретне завдання.

Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв’ю німецькому виданню Hamburger Abendlblatt поділився своїми очікуваннями від стартового матчу основного раунду Ліги Європи проти Лаціо.

"Динамо набрало гарну форму, грамотно провело передсезонні збори та якісно підійшло до старту сезону. Ми мали непросту серію з 6 матчів у кваліфікації та від бажаного результату зупинилися буквально в одному кроці.

Вважаю, що ми нічим не поступалися Зальцбургу і могли його проходити, але фортуна відвернулася від нас. Нічого страшного, як кажуть – це футбол!

У нас молодий, амбітний тренер, якісні футболісти, тому я, як президент клубу, як його вболівальник, бачу єдиний бажаний результат – перемогу над Лаціо. Наш суперник – дворазовий чемпіон Італії, представник однієї з чотирьох найсильніших клубних національних ліг, тому матч буде дуже складним для нас. Але я вірю у своїх хлопців, як і вірить уся країна", — сказав Суркіс.

Матч Динамо — Лаціо відбудеться в середу, 25 вересня, початок о 22:00.