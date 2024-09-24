Ліга Європи

У сенегальця м'язова травма.

Нападник римського Лаціо Булає Діа може пропустити майбутній матч основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо. Про це повідомляє The Laziali.

За інформацією джерела, яке посилається на слова головного тренера "орлів" Марко Бароні, 27-річний сенегалець зазнав м'язової травми.

Також у лазареті клубу, як і раніше, знаходиться захисник Самюель Жиго, у якого пошкоджено плече. Крім цього, є проблеми з привідним м'язом у форварда Валентина Кастельяноса.

Нагадаємо, матч Динамо – Лаціо відбудеться завтра, 25 вересня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.