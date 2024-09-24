Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Нідерландами.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 проти Нідерландів.

"Це сильна команда, складена здебільшого з гравців арабського походження. Технічна, міцна команда, добре грають з м'ячем, комбінують. Але є в них і слабкі місця, які ми намагатимемося використати.

Так, добре їх знаємо, тричі за останні два роки з ними грали, але й вони добре нас знають. Жодних сюрпризів не буде. Буде цікава, напружена гра, намагатимемося проявити себе та здобути перемогу", — наводить слова Косенка Суспільне спорт.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Україна відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 18:00 за Києвом.