Ліга Європи

Football.ua розповідає, де дивитися матч Ліги Європи.

У середу, 25 вересня, київське Динамо розпочне свої виступи у другому за значимістю єврокубку – основному етапі Ліги Європи, а суперником "біло-синіх" буде італійський Лаціо.

Поєдинок першого туру ЛЕ пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, а стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києвом.

Між собою команди провели чотири матчі, в яких тричі перемагали "орли" та була одна нічия. Останній матч було зіграно у 2018 році в рамках Ліги Європи, в якому Лаціо обіграло Динамо (2:0).

Де дивитись матч Динамо Київ — Лаціо

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА запровадив новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшена до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги.

Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу виходять до 1/8 фіналу, а ті, хто посяде місця з 9-го по 24-те, проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Інші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).