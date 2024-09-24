Україна

Грецький рефері вже обслуговував матч киян — це було у 2013 році.

Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи між київським Динамо та римським Лаціо.

Головним арбітром матчу буде 45-річний грек Анастасіос Сідіропулос, якому допомагатимуть — Поліхроніс Кострас та Лазарос Дімітріадіс. Резервним рефері призначено Вассіліса Фоттіаса.

За систему ВАР відповідатиме Анггелос Евангелу, а допомагатиме йому Брам ван Дріссхе з Бельгії.

Зазначимо, що Сідіропулос вже обслуговував один матч киян у єврокубках – гра проти Генка (0:1) у 2013 році. Також він судив товариський матч Німеччина – Україна (3:3) влітку 2023 року.

Нагадаємо, матч Динамо — Лаціо відбудеться в середу, 25 вересня, в Гамбурзі. Початок — о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.