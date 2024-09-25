Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та римський Лаціо.

Київське Динамо та римський Лаціо зіграють у першому турі Ліги Європи УЄФА на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Олександр Шовковський, після нічиєї проти львівського Руху (0:0), залучив до стартового складу Дубінчака ліворуч у захисті, тоді як Піхальонок зіграє в центрі поля.

Марко Бароні, на тлі поразки від Фіорентини (1:2), використав із перших хвилин Марушича та Пеллегріні на флангах оборони, тоді як Романьйолі гратиме в центрі захисту, а Ровелла та Весіно виступатимуть в опорній зоні. Чауна, Деле-Баширу та Педро розташуються під нападником.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Себальйос, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Попов, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Буяльський, Герреро, Біловар, Брагару.



Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, Романьйолі, Пеллегріні — Ровелла, Весіно — Чауна, Деле-Баширу, Педро — Діа.

Запасні: Мандас, Фурланетто, Гендузі, Дзакканьї, Кастельянос, Нослін, Ісаксен, Лаццарі, Тавареш, Хіла.



Гра Динамо Київ — Лаціо почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.